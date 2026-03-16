AEW | Bufera social dopo il debutto a sorpresa di Ronda Rousey a AEW Revolution

Durante l’evento AEW Revolution, Ronda Rousey è apparsa a sorpresa, sorprese che non sono state ben accolte da molti spettatori. Subito dopo il suo debutto, numerosi fan hanno commentato sui social, manifestando il loro disappunto e insoddisfazione riguardo alla sua partecipazione. La reazione online si è rapidamente diffusa, creando una vera e propria bufera sui social network.

L’apparizione a sorpresa di Ronda Rousey a AEW Revolution non è stata accolta positivamente da molti fan, e in tanti si sono riversati sui social per esprimere il loro malcontento. Subito dopo la messa in onda del segmento durante il pay-per-view del 15 marzo dal Crypto.com Arena, numerosi spettatori hanno iniziato a pubblicare reazioni furiose su Twitter, criticando la decisione di AEW di coinvolgere l’ex campionessa UFC nella storyline. Reazioni furiose dei fan dopo l’apparizione di Ronda Rousey. Un fan ha ricordato come Rousey in passato avesse negato la strage di Sandy Hook Elementary School shooting, paragonando la situazione al caso di... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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