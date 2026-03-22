AEW | Qual è lo status di Ronda Rousey?

Ormai è trascorsa una settimana dalla partecipazione a sorpresa di Ronda Rousey a AEW Revolution 2026 e in questi giorni in molti si sono interrogati su quale sia lo status dell’ex campionessa UFC all’interno della compagnia. Nel segmento che l’ha vista protagonista Ronda si è alleata con Marina Shafir contro Toni Storm, e questo ha fatto pensare alla nascita di una rivalità da portare avanti nel tempo. Ma sembra che la strada intrapresa non sia questa, indipendentemente dagli infortuni che – a quanto pare – terranno Timeless Toni Storm lontana dal ring per tutto il resto del 2026. Ronda Rousey non ha firmato nessun contratto con la AEW. O... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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5 AEW Opponents For Ronda Rousey

Aggiornamenti e notizie su Ronda Rousey

Temi più discussi: AEW: Ronda Rousey rompe il silenzio dopo il debutto a Revolution; AEW: Il debutto di Ronda Rousey spiazza la WWE; Ronda Rousey fa uno scioccante debutto in AEW al Revolution; Ronda Rousey fa il suo debutto in AEW al Revolution.

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