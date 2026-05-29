Aereo fermo in pista per 6 ore a Orio al Serio passeggeri bloccati | Ci siamo pure dovuti pagare l'acqua da bere

Un volo Ryanair da Bergamo a Bristol è rimasto fermo sulla pista dell’aeroporto di Orio al Serio per sei ore. Durante questo periodo, circa 80 passeggeri non hanno potuto scendere dall’aereo. Uno di loro ha riferito di aver dovuto pagare l’acqua da bere, poiché non era previsto il servizio gratuito durante l’attesa. L’aereo è rimasto bloccato senza possibilità di sbarco per tutto il tempo.

Un volo Ryanair Bergamo-Bristol è rimasto 6 ore fermo sulla pista dell'aeroporto di Orio al Serio. Ai circa 80 passeggeri a bordo non è stato permesso sbarcare: "Ci siamo pure dovuti pagare l'acqua da bere", ha riferito uno di loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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