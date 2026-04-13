Sarri non ci sta dopo l'analisi sulle sconfitte della Lazio e blocca il giornalista | Fermo fermo!

Durante una diretta televisiva, l’allenatore della Lazio ha interrotto bruscamente un giornalista di DAZN quando ha sentito un’analisi sulle recenti sconfitte della sua squadra. Sarri si è fermato dicendo “Fermo, fermo!” e ha espresso chiaramente di non condividere le considerazioni fatte dal cronista. La scena si è verificata subito dopo una serie di risultati negativi del club, suscitando attenzione tra i presenti.

Maurizio Sarri blocca subito il giornalista di DAZN in diretta quando sente un'analisi sulle sconfitte della sua Lazio che non condivide. Il tecnico biancoceleste alza la voce: "Fermo, fermo!".🔗 Leggi su Fanpage.it Sarri lancia un messaggio sulle difficoltà della Lazio: “Piacerebbe a tutti che certe diatribe finissero”Sarri è parso soddisfatto del pareggio in casa della Juventus e ha lanciato un chiaro messaggio sulle difficoltà della Lazio: "Piacerebbe a tutti che... Sarri esplode nell’intervista in TV dopo Lazio-Genoa: “Basta! Ti ho già risposto tre volte”La Lazio batte il Genoa 3-2 con un rigore all'ultimo respiro, ma il dopo gara è tutto per lo sfogo di Sarri a DAZN: l'allenatore si innervosisce... Serie A, Sarri dopo Lecce-Lazio a Sky Sport: Ci stiamo ridimensionando In questo momento sì Argomenti più discussi: Noslin tra i giocatori che dividono la Lazio e Sarri: cosa può succedere a giugno; Serie A. Lazio, Sarri parla dopo il match contro il Parma; Lazio, Sarri: Stagione formativa, Zaccagni può rientrare presto. Mai pensato alla panchina dell'Italia; Lazio, Sarri: Italia fuori dai Mondiali? Dispiace, ma ho altri problemi da risolvere. Il talento lo produce la mamma, non i vivai. Maurizio #Sarri risponde sul futuro alla #Lazio #SerieAEnilive #DAZN #DAZNBetClub x.com Le parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta contro la Fiorentina - facebook.com facebook