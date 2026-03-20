Artigianato il motore del Made in Italy che non trova lavoratori

L’Auditorium del Parco dell’Aquila ha ospitato il convegno organizzato da Confartigianato intitolato ‘Artigianato anima del Made in Italy’, in occasione della quinta edizione della Giornata della cultura artigiana. L’evento ha riunito rappresentanti del settore e ha messo in evidenza il ruolo dell’artigianato come motore dell’economia italiana. La discussione si è concentrata sulla difficoltà di reperire lavoratori qualificati nel settore.

Il suggestivo Auditorium del Parco dell’Aquila ha ospitato ‘ Artigianato anima del Made in Italy ’, il convegno organizzato da Confartigianato per celebrare la quinta edizione della Giornata della cultura artigiana. Protagoniste dell’evento le ‘4 A’ che fanno grande l’Italia nel mondo: alimentare, abbigliamento, arredamento e automazione. Settori strategici che rischiano di rallentare per carenza di manodopera. “Dobbiamo farci conoscere: molti giovani pensano all’artigiano come a una razza in via d’estinzione, invece oggi noi sappiamo coniugare molto bene tradizione e innovazione”, ha detto il presidente di Confartigianato Marco Granelli a margine della manifestazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Artigianato, il motore del Made in Italy che non trova lavoratori Articoli correlati LVMH torna a supportare l'artigianato e il saper fare del made in ItalyUna nuova edizione, la quarta, quella annunciata questa mattina da parte del colosso del lusso LVMH del Premio Maestri d’Eccellenza, un’iniziativa... Cibo made in Italy: export +4,3%, ma mancano 68mila lavoratoriLa crescita del settore si accompagna a un problema strutturale di reperimento delle competenze. Approfondimenti e contenuti su Artigianato il motore del Made in Italy... Temi più discussi: Artigianato ferrarese, un motore da 940 milioni di euro; IL 21 MARZO LINEA VERDE START A CASERTA DOVE L’ARTIGIANATO UNISCE TRADIZIONE E FUTURO; Intelligenza artigiana a tavola: alla Camera con il Presidente Fontana confronto sul futuro del food Made in Italy; Lo stato di salute dell’artigianato sardo, tra crescita e memoria. L’Artigianato a Ravenna vale 1,2 miliardi di euro: un pilastro che occupa il 15% del territorioCon oltre 9.600 imprese attive, il settore si conferma motore di crescita e internazionalizzazione. Guberti (Camera di Commercio): Gli artigiani sono il cuore pulsante delle nostre comunità ... ravenna24ore.it L’artigianato è anche per giovani: a Ferrara un’impresa su dieci è under 35Ferrara Con 7.951 sedi di impresa attive sul territorio ferrarese, l’artigianato genera un valore aggiunto diretto pari a oltre 940 milioni di euro, garantendo un posto di lavoro a quasi 18 mila perso ... msn.com L’Aquila Artigianato, tradizione e futuro al centro dell’incontro di oggi alla presenza del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Marsilio: «Non è un residuo del passato, ma una leva per il futuro» Regione al lavoro su innovazione, formazione - facebook.com facebook