Essere ibridi | presentazione del libro sulle professioni culturali nell' era della complessità

Da brindisireport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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BRINDISI - Lunedì 18 maggio 2026, alle ore 17:30, presso la Biblioteca del vicolo all'interno del Santa Spazio Culturale nell'ex convento di Santa Chiara, a Brindisi, si terrà la presentazione del volume "Essere ibridi: professioni, luoghi e servizi". Il libro, curato da Francesco De Biase e Alma. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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