Essere ibridi | presentazione del libro sulle professioni culturali nell' era della complessità
BRINDISI - Lunedì 18 maggio 2026, alle ore 17:30, presso la Biblioteca del vicolo all'interno del Santa Spazio Culturale nell'ex convento di Santa Chiara, a Brindisi, si terrà la presentazione del volume "Essere ibridi: professioni, luoghi e servizi". Il libro, curato da Francesco De Biase e Alma. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Sullo stesso argomento
“L’Architetto ed il Designer nell’Era dell’AI", la presentazione del libro al PedrocchiL’intelligenza artificiale non è più una suggestione futuristica né uno strumento opzionale.
Maierato, grande partecipazione per la presentazione del libro “Sessanta favole in dialetto” al Centro Studi CulturaliSi è svolto ieri, 18 aprile, presso il Centro di Studi Culturali (CAS) di Maierato, un partecipato evento letterario che ha richiamato l’attenzione...
Presentazione del volume Essere ibridi. Professioni, Luoghi, Servizi Mercoledì 22 aprile, dalle ore 17.00 alle 19.00, il Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro ospita un incontro dedicato al tema dell’ibridazione come prospettiva per le professioni, i luog facebook
Lotus, il futuro è ibrido: nel 2028 arriva la Type 135 con il V8 da oltre 1.000 CVCon la presentazione del piano strategico Focus 2030, il marchio Lotus rivede le proprie priorità e torna a parlare di passione di guida e motori ibridi. Dopo lo slancio iniziale verso l’elettrico, la ... quattroruote.it
Le migliori auto ibride economiche a meno di 25.000 euro del 2026Dalla Panda alla Yaris, passando per MG e Dacia: le migliori auto ibride economiche del 2026 sotto i 25.000 euro tra citycar e SUV ... virgilio.it