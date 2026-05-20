Miglioramento dell’offerta nutrizionale nell’infanzia e nell’adolescenza la Lombardia riscrive le regole della mensa scolastica dopo 24 anni

La Regione Lombardia ha approvato una nuova delibera sulla ristorazione scolastica, aggiornando le linee guida in vigore dal 2002. Dopo 24 anni, le nuove norme modificano le modalità di preparazione e distribuzione dei pasti nelle scuole della regione, con l’obiettivo di migliorare l’offerta nutrizionale rivolta a bambini e adolescenti. La decisione è stata presa con una delibera firmata il 27 aprile, che introduce cambiamenti rispetto alle regole precedenti.

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