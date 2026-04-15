Durante la puntata di La Volta Buona trasmessa il 14 aprile, Caterina Balivo ha gestito un palinsesto denso di emozioni e tematiche sociali, alternando momenti di riflessione profonda a scambi veloci con ospiti carismatici. Il programma di Rai 1 ha affrontato questioni che spaziano dalla medicina estetica alla cronaca privata, portando in studio Valentina Persia, Tommaso Zorzi, Corinne Clery e Mary Segneri. La gestione del confine tra estetica e benessere personale. Il dibattito sulla chirurgia plastica ha trovato una voce forte nella testimonianza di Valentina Persia, che ha condiviso con il pubblico il percorso intrapreso dopo la maternità avvenuta a 43 anni con due gemelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Balivo tra lacrime e verità: il coraggio di Valentina Persia

È Sempre Cartabianca: Mario Giordano, Giuseppe Brindisi e Valentina Persia tra gli ospitiBianca Berlinguer torna questa sera, martedì 17 febbraio, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento della prima...