Valentina Persia ha commentato sui social, criticando gli utenti che prima hanno insultato Belen Rodriguez dopo il suo ricovero per un crollo psicologico, e successivamente hanno mostrato solidarietà. La sua reazione si rivolge a quello che ha definito un comportamento ipocrita tra gli utenti online. La polemica si inserisce nel dibattito sulle reazioni pubbliche alla vicenda della showgirl.

Nel pieno delle reazioni al recente ricovero di Belén Rodriguez per un crollo psicologico, Valentina Persia è intervenuta sui social con un commento diretto e polemico contro quello che ha definito un atteggiamento ipocrita da parte di molti utenti. La comica, che in passato ha lavorato con la showgirl argentina, ha ricordato alcune delle critiche pesanti che negli anni sono state rivolte a Belén, sottolineando il cambio di tono improvviso dopo la notizia del suo malore. Nel suo video, condiviso online, Persia ha attaccato la contraddizione tra gli insulti del passato e i messaggi di solidarietà arrivati dopo il ricovero. “Guardate che io me lo ricordo quando eravate incarogniti, eh? Quando le dicevate di tutto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Valentina Persia contro gli hater di Belen: “Prima insulti, poi solidarietà”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Seymandi: hater pagano migliaia di euro per gli insultiUna vicenda giudiziaria riguarda alcuni individui che hanno pagato migliaia di euro in seguito a insulti pubblicati online.

Leggi anche: Balivo tra lacrime e verità: il coraggio di Valentina Persia

Temi più discussi: Nata con la guêpière. Al teatro delle Muse c’è Valentina Persia; Valentina Persia dal vivo al Politeama Rossetti di Trieste; Valentina Persia: Politeama Rossetti di Trieste il 20 maggio con nuovo spettacolo comico Nata con la Guêpière; Dalle promesse infrante di Zampaglione alla guêpière di Valentina Persia: il palco umbro si accende.

aggiungo anche alla lista finale valentina persia e vera gemma ovviamente x.com

Valentina Persia: Politeama Rossetti di Trieste il 20 maggio con nuovo spettacolo comico Nata con la GuêpièreAttrice, comica e ballerina, Valentina Persia è uno dei nomi di punta della scena comica nazionale. Dopo il successo a La sai l’ultima e in altri importanti varietà televisivi italiani, si è afferma ... triestecafe.it

Nata con la guêpière. Al teatro delle Muse c’è Valentina PersiaValentina Persia torna a teatro con il suo nuovo one-woman show, Nata con la guêpière, che segna una tappa importante ... ilrestodelcarlino.it