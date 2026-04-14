L’Unione Europea ha espresso soddisfazione per la vittoria di un candidato ungherese alle recenti elezioni, nonostante le politiche pro petrolio e gas russo adottate dal governo. La posizione verso l’Ucraina appare ambigua, con aperture che sembrano avvicinarsi a quelle di un leader che ha mantenuto rapporti con Mosca. Il governo ungherese ha commentato con orgoglio la propria capacità di superare le aspettative, richiamando eventi storici come le rivoluzioni del 1956 e del 1989.

“Vorrei dire al popolo ungherese che ce l’avete fatta di nuovo, contro ogni previsione, come nel 1956 (anno della Rivoluzione, ndr ), quando vi siete coraggiosamente ribellati, e come nel 1989, quando siete stati i primi a tagliare il filo spinato che divideva il nostro continente”. Ursula von der Leyen è euforica dopo l’ufficialità della sconfitta di Viktor Orbán alle elezioni. Paragona il voto del 12 aprile alla caduta del Muro di Berlino. Forse perché in questi quasi sette anni di mandato ha vissuto la versione più radicale dell’ormai ex premier magiaro: leader sovranista, sempre pronto allo scontro con l’establishment di Bruxelles che diceva di voler rovesciare, fino all’ ostruzionismo sulle sanzioni alla Russia e sul sostegno all’Ucraina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Ue esulta per la vittoria di Magyar, anche se sull’Ucraina somiglia a Orbán: sì a petrolio e gas russi. Aperture a Kiev? Le paga l’Ue

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