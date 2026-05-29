Addio alle opere d’arte donate e mai esposte

Notizia in breve

Il Comune ha ricevuto in dono diverse litografie numerate di artisti noti, ma non ha ancora trovato uno spazio adeguato per esporle. Le opere, donate senza che ci fosse una sistemazione prevista, rimangono quindi inutilizzate e non accessibili al pubblico. La mancanza di un luogo espositivo adeguato impedisce la visibilità delle opere e la loro fruizione. La questione riguarda principalmente la gestione e l’organizzazione delle collezioni artistiche comunali.