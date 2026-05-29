Addio alle opere d’arte donate e mai esposte
Il Comune ha ricevuto in dono diverse litografie numerate di artisti noti, ma non ha ancora trovato uno spazio adeguato per esporle. Le opere, donate senza che ci fosse una sistemazione prevista, rimangono quindi inutilizzate e non accessibili al pubblico. La mancanza di un luogo espositivo adeguato impedisce la visibilità delle opere e la loro fruizione. La questione riguarda principalmente la gestione e l’organizzazione delle collezioni artistiche comunali.
Il Comune riceve in dono opere di artisti celebri, nella fattispecie litografie numerate. Ma non trova un luogo adatto per esporle. Allora il donatore si riprende indietro le opere. Protagonista di questa curiosa storia l’amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto, che ha dovuto restituire una ventina di litografie dei fratelli Gandolfi, Ubaldo e Gaetano, donate dalla famiglia Alberghini. Lo segnala Sara Accorsi, capogruppo in consiglio comunale della lista civica di centrosinistra ’Idee in marcia per Persiceto e frazioni’. "Una decina di anni fa – dice Accorsi – la famiglia Alberghini decise di donare una parte delle opere dei fratelli Gandolfi, nativi di Decima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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