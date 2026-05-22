100 opere d' arte del Palagio Fiorentino donate al Comune

Il patrimonio culturale di Pratovecchio Stia e del Casentino si arricchisce con la donazione di cento opere d’arte contemporanea provenienti dal Palagio Fiorentino di Stia. L’atto formale si è concluso presso lo studio di un notaio fiorentino, con la cessione completa della collezione al Comune. La donazione comprende pezzi di diversi artisti e rappresenta un’importante acquisizione per il patrimonio pubblico della zona. La raccolta sarà ora conservata e valorizzata all’interno delle strutture comunali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui