100 opere d' arte del Palagio Fiorentino donate al Comune
Il patrimonio culturale di Pratovecchio Stia e del Casentino si arricchisce con la donazione di cento opere d’arte contemporanea provenienti dal Palagio Fiorentino di Stia. L’atto formale si è concluso presso lo studio di un notaio fiorentino, con la cessione completa della collezione al Comune. La donazione comprende pezzi di diversi artisti e rappresenta un’importante acquisizione per il patrimonio pubblico della zona. La raccolta sarà ora conservata e valorizzata all’interno delle strutture comunali.
Si è concluso ufficialmente, presso lo studio del notaio Alberto Ricasoli Firidolfi di Firenze, un passaggio storico per il patrimonio culturale di Pratovecchio Stia e dell’intero Casentino: la prestigiosa raccolta d’arte contemporanea del Palagio Fiorentino di Stia è diventata integralmente di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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