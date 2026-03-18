Manfredonia e le sue opere d’arte esposte in occasione della mostra Sulle Orme del Caravaggio

A Manfredonia si tiene la mostra “Sulle Orme del Caravaggio” che espone diverse opere d’arte. La manifestazione si svolge nella città pugliese e presenta pezzi che richiamano lo stile barocco. La mostra è stata ideata e condotta da Christian Grifa durante la trasmissione “Il Sogno di Fernando”. L’evento si inserisce in un percorso dedicato alla storia e all’arte locale.

In questa puntata de Il Sogno di Fernando, ideato e condotto da Christian Grifa, ci immergiamo nel fascino del Barocco a Manfredonia: un viaggio tra storia, arte e mistero. Protagoniste sono opere recentemente attribuite a grandi maestri come Andrea Vaccaro e Bartolomeo Manfredi, che riportano alla luce un patrimonio artistico di straordinario valore. Emozionante la scoperta della “Coronazione di Spine”, oggi attribuita a Manfredi: un capolavoro nascosto che richiama lo stile intenso e suggestivo di Caravaggio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia e le sue opere d’arte esposte in occasione della mostra “Sulle Orme del Caravaggio” Articoli correlati Leggi anche: Addio a don Gilli, il parroco scultore. Ha sempre vissuto di fede e arte . Alcune sue opere esposte a New York Sette Opere per la Misericordia: in mostra le opere donate da sette artisti internazionali al Pio Monte in dialogo con il capolavoro di CaravaggioSabato 24 gennaio alle ore 11 s'inaugura al Pio Monte della Misericordia l’VIII edizione di Sette Opere per la Misericordia, progetto che invita... Una selezione di notizie su Sulle Orme del Discussioni sull' argomento Il Risorgimento culturale di Manfredonia; SAN FRANCESCO Celebriamo Francesco a San Giovanni Rotondo: 800 anni dal transito di San Francesco d’Assisi; Manfredonia e le sue opere d’arte esposte in occasione della mostra Sulle Orme del Caravaggio; Martina Stella, chi è l'ex marito Andrea Manfredonia | Motivi divorzio? Si parla di questioni. Carnevale di Manfredonia 2026: un sogno di colori sul mare del GarganoIl colorato Carnevale storico di Manfredonia è uno degli appuntamenti più attesi della Puglia e un evento simbolo per l’intero territorio del Gargano. Ogni anno richiama tantissimi visitatori grazie a ... siviaggia.it LIBRI. “SULLE ORME GIGANTI DI LUCA”, DI OLIMPIA FUINA, EDIGRAFEMA EDIZIONI. IL 23 MARZO PROSSIMO, A 38 ANNI DAL GIORNO CRUDELE CHE HA STRAVOLTO LA SUA VITA, MAMMA OLIMPIA PRESENTERÀ A MATERA IL SUO ULTIMO LIBRO - facebook.com facebook