Addio ad Alex Zanardi. Il campione paralimpico si è spento all'età di 59 anni, lasciando un segno importante nel mondo dello sport. La sua vita è stata caratterizzata da numerosi successi, ma anche da momenti di grande difficoltà, che ha affrontato con determinazione. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e gli sportivi di tutto il mondo.

È morto Alex Zanardi all'età di 59 anni. L'intero mondo dello sport è in lutto per la scomparsa di un grande uomo, ancora prima che di un campione. Lo ha annunciato la famiglia nelle ultime ore con una nota ufficiale. La scomparsa di Zanardi lascia un vuoto non solo nello sport ma nell'immaginario collettivo come simbolo di resilienza e amore per la vita. Pilota automobilistico di grande talento, Zanardi trova notorietà per aver gareggiato ai massimi livelli, perfino in Formula 1. Il 15 settembre 2001 il primo evento traumatico che avrebbe distrutto chiunque, ma non lui. Durante una gara al Lausitzring, in Germania, fu vittima di un terribile incidente che portò all'amputazione di entrambe le gambe.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lutto nel mondo dello sport: addio ad Alex Zanardi. L’atleta paralimpico aveva 59 anni

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