Addio ad Alessandra Passerini lascia il marito e due figlie

A Mori, una donna di 50 anni è morta improvvisamente, lasciando il marito e due figlie. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che si sta stringendo intorno alla famiglia. La scomparsa è avvenuta in circostanze non specificate, mentre ancora si attendono ulteriori dettagli sulle cause. La famiglia è rimasta sotto shock e riceve sostegno da amici e vicini.

Sono giorni di assoluto dolore quelli che si stanno vivendo a Mori a causa della tragica scomparsa di Alessandra Passerini, mamma e moglie di appena 50 anni. Un cognome, quello di Alessandra, particolarmente noto nel mondo della pallavolo trentina.La conferma, in questo senso, arriva dal portale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Non ce l'ha fatta Laura Carosella, lascia due figlie e il compagno di una vitaLaura Carosella, 46 anni residente a Mirano, è deceduta dopo essere stata coinvolta in un incidente frontale avvenuto giovedì in via Taglio sinistro,...

Tragedia sul lavoro, Pasquale Perna muore in fabbrica: lascia due figlieUn incidente sul lavoro si è verificato in un impianto di trattamento dei rifiuti nella zona industriale di Acerra, provocando la morte di un uomo.

Si parla di: La pallavolo e la musica trentina piangono Alessandra Passerini, morta a 50 anni: Una persona solare; Buon viaggio Alessandra, giocatrice e donna di grande carattere e dal cuore d'oro.

Alessandra Passerini in BejenaruLo annunciano con dolore il marito Mihai, le figlie Camilla e Sara, il papà Dario, la mamma Luigia, il fratello Andrea con Annelisa, i nipoti Giovanni e Giacomo, la suocera Ileana, gli zii, i cugini e ... ildolomiti.it