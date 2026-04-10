Non ce l' ha fatta Laura Carosella lascia due figlie e il compagno di una vita
Laura Carosella, 46 anni residente a Mirano, è deceduta dopo essere stata coinvolta in un incidente frontale avvenuto giovedì in via Taglio sinistro, vicino alla palestra Evolution Fitness. La donna stava tornando a casa da Mira quando l’incidente è avvenuto. Lascia due figlie e un compagno di lunga data. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro e sul contesto dell’incidente.
Non ce l’ha fatta Laura Carosella, 46 anni compiuti a febbraio, residente a Mirano, coinvolta giovedì in un incidente frontale in via Taglio sinistro poco distante dalla palestra Evolution Fitness a Mirano, mentre rientrava da Mira e procedeva per raggiungere casa. Le sue condizioni erano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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