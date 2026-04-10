Non ce l' ha fatta Laura Carosella lascia due figlie e il compagno di una vita

Laura Carosella, 46 anni residente a Mirano, è deceduta dopo essere stata coinvolta in un incidente frontale avvenuto giovedì in via Taglio sinistro, vicino alla palestra Evolution Fitness. La donna stava tornando a casa da Mira quando l’incidente è avvenuto. Lascia due figlie e un compagno di lunga data. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro e sul contesto dell’incidente.