Tragedia sul lavoro Pasquale Perna muore in fabbrica | lascia due figlie

Un incidente sul lavoro si è verificato in un impianto di trattamento dei rifiuti nella zona industriale di Acerra, provocando la morte di un uomo. La vittima, di nome Pasquale Perna, lavorava nel settore e lascia due figlie. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvargli la vita. La procura ha aperto un'indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Incidente sul lavoro in un impianto di trattamento dei rifiuti situato nella zona industriale di Acerra. Pasquale Perna, 37enne residente a Cercola, per ragioni in via di accertamento, ha perso la vita in fabbrica.Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha cercato di rianimare l'uomo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Acerra, tragedia a lavoro nella zona industriale: Pasquale Perna muore a 37 anniPasquale Perna, operaio di 37 anni originario di Cercola, è la vittima dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro accaduto ad Acerra. Incidente sul lavoro ad Acerra, Pasquale Perna muore a 37 anniAncora poco chiara la dinamica dell'incidente, sulla quale indagano i carabinieri. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Acerra, muore l'operaio Pasquale Perna: Emergenza sicurezza; Incidente sul lavoro ad Acerra, Pasquale Perna muore a 37 anni; Tragedia ad Acerra: muore operaio di 37 anni; Acerra, tragedia in fabbrica: muore giovane operaio di Cercola. Tragedia in fabbrica ad Acerra, Pasquale muore durante il turno di lavoroAncora un tragico incidente sul lavoro. Pasquale Perna, 37 anni originario di Cercola, è morto dopo il trasporto presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra per le gravi ferite riportate. Dinamica, ... internapoli.it Acerra, tragedia in fabbrica: muore giovane operaio di CercolaUn grave incidente sul lavoro si è verificato nella zona industriale di Acerra, dove ha perso la vita Pasquale Perna, operaio di 37 anni residente a Cercola. L’uomo è rimasto coinvolto in un episodio ... ilmediano.com Un operaio di 37 anni, Pasquale Perna, è morto dopo un grave incidente sul lavoro ad Acerra, in provincia di Napoli, nello stabilimento di un’azienda che si occupa di smaltimento rifiuti. È stato trovato privo di sensi dai colleghi e trasportato all’ospedale - facebook.com facebook