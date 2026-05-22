Armi da guerra e false divise delle forze dell'ordine per la faida tra clan ad Aprilia quattro fermi e un arresto
Nella giornata di oggi, ad Aprilia, le forze dell'ordine hanno eseguito quattro fermi e un arresto in seguito a perquisizioni che hanno portato al sequestro di un arsenale di armi da guerra. Le attività sono state condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia in un'operazione mirata a contrastare una faida tra clan rivali. Durante le operazioni sono state trovate anche divise che simulavano le forze dell’ordine, utilizzate presumibilmente per ingannare e intimidire.
Dopo le perquisizioni e il sequestro di un arsenale da guerra da usare contro la fazione rivale ad Aprilia, oggi la Dia ha effettuato quattro fermi e un arresto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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