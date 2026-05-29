Acquasparta l’associazione Ascam festeggia trent’anni | Musica veicolo di socializzazione riflessione e memoria

L’associazione festeggia trent’anni di attività con la quinta edizione del Water Music Fest. Durante l’evento, rivive il progetto della Big Band, diretta dal Maestro Ciribuco. La musica viene presentata come strumento di socializzazione, riflessione e memoria. La celebrazione si concentra sulla promozione delle attività musicali e sulla valorizzazione delle iniziative storiche dell’associazione. La manifestazione si svolge nel territorio locale, coinvolgendo diversi artisti e pubblico.

Una ricorrenza da celebrare per l’Ascam, associazione che festeggia trent’anni di attività. Nell’ambito della quinta edizione del Water Music Fest, rivive uno dei progetti musicali più importanti dell’associazione ossia la Ascam Big Band diretta dal Maestro Doriano Ciribuco. Fondata nel 1996. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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