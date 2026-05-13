Trent’anni di natura a Russi | l’Area Villa Romana festeggia il suo anniversario

Domenica scorsa, la comunità di Russi ha partecipato a una cerimonia per celebrare i trent'anni dall'apertura dell'Area Villa Romana, un sito dedicato alla tutela della natura e all'equilibrio ecologico. Nonostante le previsioni meteorologiche sfavorevoli, molte persone si sono ritrovate per ricordare questa ricorrenza importante per il territorio. La giornata ha visto momenti di incontro e condivisione tra i presenti, in un clima di festa e riconoscenza.

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Nonostante l'incertezza del meteo, domenica scorsa la comunità di Russi si è riunita per celebrare un traguardo fondamentale per il territorio: il trentesimo anniversario dell'apertura dell'Area di Riequilibrio Ecologico Villa Romana. La cerimonia ha segnato tre decenni di impegno costante per la.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Russi, 30 anni della Villa Romana: "Un giorno per celebrare l’oasi"Sono trascorsi 30 anni dal maggio 1996, quando fu aperta al pubblico l’Area di riequilibrio ecologico ‘Villa Romana’ di Russi. Quarant’anni di autogestione a Modena, La Scintilla festeggia il suo anniversarioDal 17 al 19 aprile 2026, lo spazio sociale La Scintilla celebra il suo quarantesimo anniversario con una rassegna di tre giorni che ripercorre... Temi più discussi: Trent’anni di natura a Russi: l’Area Villa Romana festeggia il suo anniversario; L'Oasi di Villa Romana compie 30 anni e festeggia con una giornata di visite guidate e attività per tutta la famiglia; Bimbimbici 2026 a Russi; Russi 30 anni della Villa Romana | Un giorno per celebrare l’oasi. Cari romani siete fortunati! (e io ho sbagliato a vivere a Milano) reddit Russi, 30 anni dell’Oasi Villa Romana: festa il 10 maggio tra natura, archeologia e BimbimbiciTrent’anni di natura, storia e impegno condiviso. L’Area di Riequilibrio Ecologico Villa Romana di Russi spegne le sue prime trenta candeline e lo fa ... ravennanotizie.it L’Oasi di Villa Romana compie 30 anni e festeggia con una giornata di visite guidate e attività per tutta la famigliaDall'inaugurazione della targa dedicata a Fulco Pratesi ai tour con gli esperti, con giochi, merenda e biciclettata per i più piccoli ... ravennaedintorni.it