Statuto Comune di Napoli comitati acqua pubblica in piazza | scontro con l’amministrazione

A Napoli, i comitati per l’acqua pubblica sono tornati a manifestare in piazza, criticando lo Statuto recentemente approvato dall’amministrazione comunale. La protesta si è concentrata sulla presunta incompatibilità tra alcune disposizioni dello statuto e le richieste di gestione pubblica dell’acqua. La questione ha suscitato un confronto aperto tra i rappresentanti dei comitati e i vertici comunali, con tensioni che continuano a crescere.

Tempo di lettura: 3 minuti Acqua pubblica, a Napoli comitati di nuovo sul piede di guerra. Stavolta, l’accusa è rivolta direttamente al nuovo Statuto del Comune. Si definisce “inaccettabile” la modifica dell’articolo 67, “un atto che tradisce la volontà popolare di 26 milioni d’italiani del referendum 2011 e la natura stessa dell’azienda speciale Abc Napoli”. Per martedì 21 aprile (ore 17), il Coordinamento Campano per l’Acqua Pubblica convoca un sit-in sotto Palazzo San Giacomo. Secondo gli attivisti, la recente riforma statutaria aprirebbe “ la strada alla possibilità per Abc di “assumere partecipazioni in società di capitali” e – afferma una nota citando l’articolo 67 – “stipulare convenzioni con soggetti privati””.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Statuto Comune di Napoli, comitati acqua pubblica in piazza: scontro con l’amministrazione Notizie correlate Andreozzi: “Ho votato no alla società di Manfredi per le case del Comune di Napoli. E sto con Fico sull’acqua pubblica”Il consigliere Avs in Comune e Regione unico della maggioranza a non votare la società voluta da Manfredi per gestire le case comunali. “Basta abbracci, ora i fatti”: comitati Acqua pubblica annunciano sit-in sotto Regione CampaniaTempo di lettura: 3 minuti Dal Coordinamento Campano per l’Acqua Pubblica riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato: Dopo le promesse in... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Sicurezza, Ponticelli e servizi: le questioni urgenti in Consiglio Comunale; Partenariato, referendum inammissibile. Ma il comitato promette battaglia; La Casa dei Genitori alla Stazione dello Statuto: servizi e attività per famiglie e territorio; Comunali 2026, i candidati consiglieri della Lega. Arriva la svolta al Comune: nuove regole sui tributiInnovazioni burocratiche negli uffici di Palazzo Baronale. Dopo l’introduzione, a settembre, dello statuto dei diritti del contribuente, ora arriva il nuovo regolamento delle entrate del Comune. Un ... ilmattino.it Oggi su Il Corriere del Mezzogiorno un mio articolo sulle riforme dello Statuto del Comune di Napoli in merito alla partecipazione dei cittadini. facebook