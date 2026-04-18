Statuto Comune di Napoli comitati acqua pubblica in piazza | scontro con l’amministrazione

Da anteprima24.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, i comitati per l’acqua pubblica sono tornati a manifestare in piazza, criticando lo Statuto recentemente approvato dall’amministrazione comunale. La protesta si è concentrata sulla presunta incompatibilità tra alcune disposizioni dello statuto e le richieste di gestione pubblica dell’acqua. La questione ha suscitato un confronto aperto tra i rappresentanti dei comitati e i vertici comunali, con tensioni che continuano a crescere.

Tempo di lettura: 3 minuti Acqua pubblica, a Napoli comitati di nuovo sul piede di guerra. Stavolta, l’accusa è rivolta direttamente al nuovo Statuto del Comune. Si definisce “inaccettabile” la modifica dell’articolo 67, “un atto che tradisce la volontà popolare di 26 milioni d’italiani del referendum 2011 e la natura stessa dell’azienda speciale Abc Napoli”. Per martedì 21 aprile (ore 17), il Coordinamento Campano per l’Acqua Pubblica convoca un sit-in sotto Palazzo San Giacomo. Secondo gli attivisti, la recente riforma statutaria aprirebbe “ la strada alla possibilità per Abc di “assumere partecipazioni in società di capitali” e – afferma una nota citando l’articolo 67 – “stipulare convenzioni con soggetti privati””.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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