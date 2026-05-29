La Cassazione ha confermato la decisione a favore dell’hotel Sassongher di Corvara in Badia, che aveva negato l’acqua del rubinetto a una cliente durante un soggiorno natalizio di oltre cinque giorni. La cliente aveva contestato questa scelta, ma la Suprema Corte ha stabilito che l’albergo aveva ragione nel rifiuto. La sentenza si basa sulla decisione del giudice di primo grado e della corte d’appello, che avevano già dato ragione all’hotel.

L’ Hotel Sassongher di Corvara in Badia ha vinto anche in Cassazione la causa avviata da una cliente che, durante un soggiorno natalizio da oltre 5.700 euro, si era vista negare l’acqua del rubinetto a cena. La donna aveva acquistato un pacchetto in mezza pensione con bevande escluse e, durante i pasti, aveva chiesto di poter bere acqua del rubinetto, dichiarandosi disponibile anche a pagarla come servizio. La struttura ha rifiutato e ha servito solo acqua minerale in bottiglia, indicata nell’ordinanza al prezzo di 7 euro per 75 cl. Da lì è nata una richiesta di risarcimento da 2.763 euro, respinta prima dal Giudice di pace, poi dal Tribunale di Roma e infine dall’ ordinanza di Cassazione n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Acqua del rubinetto negata al ristorante, perché la Cassazione dà ragione all’hotel?

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