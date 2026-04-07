Spari nella notte di Pasqua ad Atripalda Indagini in corso su un possibile atto intimidatorio tra famiglie rom

Nella notte di Pasqua ad Atripalda si sono verificati spari che hanno colpito un appartamento in via Caduti delle Forze dell’Ordine, contrada Alvanite. L’intervento delle forze dell’ordine ha rilevato almeno sei colpi d’arma da fuoco. L’appartamento appartiene a un ventenne di etnia rom, già conosciuto alle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per chiarire se si tratti di un atto intimidatorio tra famiglie rom.

Ad Atripalda, nella notte di Pasqua, almeno sei colpi d’arma da fuoco hanno colpito l’appartamento di un ventenne di etnia rom, già noto alle forze dell’ordine, in via Caduti delle Forze dell’Ordine, contrada Alvanite. I carabinieri della Compagnia di Avellino hanno raccolto elementi utili e trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica. L’ipotesi principale è quella di un atto intimidatorio legato a dissidi interni alla comunità. L’episodio è avvenuto intorno all’una, interrompendo il silenzio della notte e destando allarme tra i residenti. Alcune persone, svegliate dai colpi, hanno subito avvisato le forze dell’ordine. Al momento non è chiaro se i responsabili si siano spostati a bordo di un’auto o di un mezzo a due ruote; questa circostanza è al centro delle indagini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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