Nella serata di ieri ad Acerra sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco sia in strada sia verso alcune abitazioni. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per identificare i responsabili e chiarire i motivi dell’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha generato preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno esaminando le testimonianze e i reperti raccolti sulla scena.

ACERRA (NAPOLI), 29 MAGGIO 2026 – Momenti di tensione nella tarda serata di ieri ad Acerra, dove diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi sia in strada sia in direzione di alcune abitazioni. Nonostante la gravità dell’episodio, fortunatamente non si registrano feriti. Sull’accaduto sono immediatamente scattate le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna e degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acerra, impegnati nella ricostruzione della dinamica e nell’individuazione dei responsabili. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la matrice dell’episodio e verificare eventuali collegamenti con contesti criminali presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Acerra, spari contro abitazioni: indagini in corso

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