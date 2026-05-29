Le quattro vittime dell'accoltellamento avvenuto durante la notte di Capodanno a Villa Verucchio riceveranno un risarcimento. La Fondazione ha stanziato 20.000 euro complessivi per le vittime. La richiesta di risarcimento era stata presentata dopo l'aggressione avvenuta durante i festeggiamenti. La decisione è stata comunicata dopo mesi di attesa. I dettagli sui criteri e le modalità di erogazione del sostegno economico non sono stati resi noti.

Un’attesa lunga, quasi infinita. Infine la buona notizia: i feriti del Capodanno di sangue a Villa Verucchio saranno risarciti. L’amministrazione comunale ha annunciato che la Fondazione Emiliano-Romagnola per le vittime di reato ha erogato una somma a titolo di contributo per tutte e quattro le persone rimaste ferite durante l’aggressione avvenuta il 31 dicembre 2024. Si tratta di 5mila euro per ciascuna persona: i due studenti, all’epoca dei fatti appena 18enni, e una coppia di coniugi romani. A comunicarlo è stata la sindaca di Verucchio, Lara Gobbi, che ha rivolto un ringraziamento alla "Fondazione presieduta da Carlo Lucarelli, che ha provveduto a liquidare il sostegno economico a tutte e quattro le persone ferite a colpi di coltello durante l’aggressione avvenuta a Villa Verucchio da parte di Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accoltellati la notte di Capodanno. Risarcite le quattro vittime di Sitta. La Fondazione stanzia 20mila euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le vittime dell'accoltellamento di Villa Verucchio risarciteLe quattro persone ferite nell'accoltellamento di Villa Verucchio hanno ricevuto un risarcimento.

La gatta Athéna e la coniglietta Maddie risarcite in Francia come vittime di maltrattamento: riconoscimento di danno diretto agli animaliA Saint-Étienne, nella regione della Loira, due animali sono stati riconosciuti come vittime di maltrattamenti e risarciti in Francia.

Temi più discussi: Accoltellati la notte di Capodanno. Risarcite le quattro vittime di Sitta. La Fondazione stanzia 20mila euro; Le vittime dell'accoltellamento di Villa Verucchio risarcite dalla Regione; Rissa in piazza Vittoria a San Giuliano, due giovani accoltellati; Violenza senza fine al Berlingieri, è caccia ai rampolli dei Licciardi.

Perché il re della notte è morto dopo essere stato colpito da un pugnale valyriano reddit

Napoli, 12enne accoltellato dal padre, ha trascorso una notte tranquillaResta in prognosi riservata, ma ha trascorso una notte tranquilla, il 12enne accoltellato dal padre in crisi di astinenza ieri a Napoli e ricoverato nella terapia intensiva all'ospedale Santobono. (AN ... ansa.it

Ragazzo di 22 anni accoltellato alla stazione Certosa di Milano: la lite e l'aggressioneI sanitari dell'Areu 118 hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina ... msn.com