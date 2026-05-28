Le vittime dell' accoltellamento di Villa Verucchio risarcite

Le quattro persone ferite nell'accoltellamento di Villa Verucchio hanno ricevuto un risarcimento. La sindaca del comune ha ringraziato la Fondazione Emiliano-Romagnola per le Vittime di Reato, che ha erogato i fondi di sostegno economico. La fondazione è presieduta da Carlo Lucarelli.

La sindaca di Verucchio Lara Gobbi a nome di tutta l’amministrazione comunale e suo personale desidera ringraziare la Fondazione Emiliano-Romagnola per le Vittime di Reato presieduta da Carlo Lucarelli, che ha provveduto a liquidare il sostegno economico a tutte e quattro le persone ferite a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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