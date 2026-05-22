La gatta Athéna e la coniglietta Maddie risarcite in Francia come vittime di maltrattamento | riconoscimento di danno diretto agli animali
A Saint-Étienne, nella regione della Loira, due animali sono stati riconosciuti come vittime di maltrattamenti e risarciti in Francia. La gatta Athéna e la coniglietta Maddie sono state considerate danni diretti, un'eccezione nel sistema giudiziario locale. Questo caso segna una svolta nel modo in cui vengono trattati gli animali in ambito legale, seguendo un trend che sta crescendo nel paese. La decisione rappresenta un passo importante nel riconoscimento dei diritti degli animali come soggetti di tutela legale.
Un caso senza precedenti a Saint-Étienne, nella regione della Loira, ma che segue un orientamento giuridico sempre più presente in Francia. Il tribunale ha riconosciuto il reato di "maltrattamento di animali" per due vittime: un gatto e una coniglietta nana, abbandonati senza cibo e cure dalla persona di riferimento nella pianura del Forez. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Filippo the only one red. themrmimi · themrmimi. Il terapista migliore del mondo. NOTA BENE: Un gatto non potrà mai sostituire la vera e propria terapia. Il video è ironico e sottolinea l’importanza di queste anime belle, nella nostra vita, che inconsapevolmente facebook