La gatta Athéna e la coniglietta Maddie risarcite in Francia come vittime di maltrattamento | riconoscimento di danno diretto agli animali

A Saint-Étienne, nella regione della Loira, due animali sono stati riconosciuti come vittime di maltrattamenti e risarciti in Francia. La gatta Athéna e la coniglietta Maddie sono state considerate danni diretti, un'eccezione nel sistema giudiziario locale. Questo caso segna una svolta nel modo in cui vengono trattati gli animali in ambito legale, seguendo un trend che sta crescendo nel paese. La decisione rappresenta un passo importante nel riconoscimento dei diritti degli animali come soggetti di tutela legale.

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