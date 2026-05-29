Un uomo di 59 anni è stato ucciso con un coltello durante un litigio in un'abitazione di Porcia. La vittima era il padre dell'ex compagna e era intervenuto per difendere la figlia coinvolta nella lite con il convivente. L'aggressore ha inferto coltellate al suocero, che è morto sul posto. La polizia ha arrestato il 59enne e sta indagando sulle cause dell'episodio.

PORCIA - Accoltella e uccide il suocero intervenuto per difendere la figlia dopo la lite di coppia. È accaduto in un'abitazione di via Zuccolo a Porcia dove nel pomeriggio di oggi, 29 maggio, un 59enne italiano è stato accoltellato e ferito mortalmente dal compagno della figlia, un 51enne romeno, al culmine della lite tra la coppia scoppiata in casa. La ricostruzione Secondo le prime indicazioni, l'uomo sarebbe stato ferito prima un coccio di bottiglia e poi con dei sassi. Gravissime le ferite: il 59enne è stato immediatamente trasportato d'urgenza in ospedale, ma nonostante i tentativi dei sanitari l'uomo è deceduto. Prima del trasporto in ospedale, la vittima avrebbe dichiarato di aver agito per legittima difesa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Accoltella e uccide il papà dell'ex compagna dopo la lite: il 59enne era intervenuto per difendere la figlia

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Accoltella e uccide il papà della compagna dopo la lite di coppia: il 59enne era intervenuto per difendere la figliaUn uomo di 59 anni è stato ucciso con un coltello durante una lite in famiglia avvenuta nel pomeriggio di oggi in una casa di Porcia.

Tragedia a Porcia, 59enne ucciso dal compagno della figlia: era intervenuto per difenderlaNel pomeriggio di oggi, 29 maggio, a Porcia, un uomo di 59 anni è stato ucciso durante una lite familiare.

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