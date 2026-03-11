A Messina, un uomo di 67 anni ha ammesso di aver ucciso l’ex compagna, dopo essere stato fermato dalla polizia. L’uomo ha confessato il delitto agli agenti e ai magistrati intervenuti sul posto. La vicenda riguarda un episodio di violenza che ha portato alla tragica morte della donna. La polizia ha effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

Sabino Bonfiglio, 67anni, ha confessato l’omicidio dell’ex compagna agli agenti e ai magistrati di Messina. L’uomo ha accoltellato con dieci fendenti Daniela Zinnanti nella sua casa di via Lombardia a Messina. La donna è stata trovata dalla figlia. Secondo quanto hanno accertato gli inquirenti l’uomo sarebbe andato a casa della vittima per tentare una riconciliazione. I due erano separati già da diversi mesi. Bonfiglio era agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per reati contro la persona. Iran, Teheran annuncia l’attacco più intenso.Colpita nave cargo a Hormuz. Missili su Kuwait e Qatar. Nyt: “Khamenei ferito” – La diretta Indian Wells 2026, Sinner batte Fonseca e vola ai quarti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Messina, accoltella e uccide l’ex compagna: il 67enne confessa dopo il fermo

