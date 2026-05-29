Abuso della legge 104 Naspi e lavoro nero | blitz della Finanza e maxi sanzioni
La Guardia di finanza di Bologna ha scoperto 24 lavoratori irregolari nel Nuovo Circondario Imolese durante un blitz contro il lavoro nero. Sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 500 mila euro. L’operazione ha anche evidenziato casi di abuso della legge 104 e di indebita percezione della Naspi. Nessuna persona coinvolta ha fornito documenti validi o regolari, e sono stati sequestrati beni e strumenti di lavoro irregolari.
La guardia di finanza di Bologna ha condotto una vasta operazione contro il lavoro sommerso nel territorio del Nuovo Circondario Imolese, portando alla luce 24 lavoratori completamente "in nero", sanzioni amministrative per oltre 500.000 euro e una serie di irregolarità che vanno dall'abuso della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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