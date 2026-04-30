Ristorazione blitz contro il lavoro nero nella marina | scattano maxi sanzioni

Nel corso di un'operazione nella zona portuale, sono state identificate otto persone che lavoravano senza contratto e tre assunte in modo irregolare su un totale di diciassette dipendenti. L'intervento ha portato al sequestro di documenti e all'emissione di sanzioni amministrative per le attività di ristorazione coinvolte. Le autorità hanno effettuato controlli mirati in un settore che spesso presenta criticità legate al rispetto delle norme sul lavoro.

CASALABATE – Otto lavoratori completamente in “nero” e altri tre assunti in maniera irregolare su un diciassette complessivi. È quanto scoperto, durante una serie di controlli avviati sul litorale in vista dell’imminente stagione estiva, dalle fiamme gialle della Sezione operativa navale di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Faicchio, lavoro nero in un’attività commerciale: scattano sospensione e sanzioni per 15mila euroIn particolare, militari della Tenenza di Solopaca hanno effettuato l’accesso presso un’attività commerciale di Faicchio ed effettuato un controllo... Blitz a Lamezia: tra lavoro nero e igiene scarsa, sanzioni pesantiUn’operazione di controllo massiccia ha travolto il centro di Lamezia Terme lo scorso martedì, portando all’identificazione di irregolarità che... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Topo morto e colonie di formiche in cucina: chiuso ristorante sul lungomare; Champions League al buio nei bar: scatta il blitz della Finanza contro lo streaming pirata; Eventi live non autorizzati: licenza sospesa ad un noto bar e ristorante; Concerto non autorizzato, blitz delle forze dell'ordine al The Big. Cosenza: blitz contro il lavoro nero in ristoranti, edilizia, agricoltura e case di riposo. Multe e chiusureBlitz dell’Ispettorato del Lavoro e dei Carabinieri a Cosenza e provincia: scoperti lavoratori in nero in ristoranti, cantieri e aziende agricole, multe per oltre 146 mila euro ... quicosenza.it Champions League al buio nei bar: scatta il blitz della Finanza contro lo streaming pirataIl nucleo speciale Beni e Servizi avvia un'operazione a tappeto per colpire l'uso illecito di contenuti sportivi. Sotto la lente non solo il diritto d'autore, ma anche verifiche fiscali e amministrati ... agrigentonotizie.it Mense di servizio Affidamento del servizio di ristorazione per il triennio 2028-2030 https://tinyurl.com/4h8zz796 Entra, unisciti e condividi il canale Telegram CONAPO INFORMA (https://t.me/conapo_vf) - facebook.com facebook