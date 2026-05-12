Blitz nella Piana di Tauro | maxi-sanzioni per lavoro nero e sicurezza

Nella Piana di Tauro sono state effettuate operazioni di controllo che hanno portato a sanzioni significative per pratiche di lavoro irregolare e violazioni delle norme sulla sicurezza. Gli ispettori hanno ispezionato diverse aziende e cantieri, identificando lavoratori senza contratti regolari e situazioni di rischio per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le attività si sono concentrate principalmente sui settori della logistica e delle costruzioni presenti nell’area.

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? Domande chiave Quali settori della Piana di Tauro sono stati colpiti dal blitz?. Come hanno fatto gli ispettori a individuare il lavoro nero?. Perché le sanzioni per le microimprese superano i 3.900 euro?. Quali pericoli reali hanno scoperto nei cantieri della Fascia Jonica?.? In Breve Sanzioni da 3.900 euro per lavoro nero in agricoltura e officina meccanica.. Mancata formazione e sorveglianza sanitaria per operai nella Piana di Tauro.. Prescrizioni per viabilità carente in un cantiere edile nella Fascia Jonica.. Notifica per Piano Operativo di Sicurezza incompleto in zona fascia tirrenica.. Le ispezioni condotte nella Piana di Tauro hanno portato a sanzioni pesanti per lavoro nero e violazioni della sicurezza, colpendo ditte agricole, officine meccaniche e imprese edili tra il Reggino e la Fascia Jonica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz nella Piana di Tauro: maxi-sanzioni per lavoro nero e sicurezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ristorazione, blitz contro il lavoro nero nella marina: scattano maxi sanzioniCASALABATE – Otto lavoratori completamente in “nero” e altri tre assunti in maniera irregolare su un diciassette complessivi. Piana di Tauro, caccia al lavoro nero: chiuso un supermercatoIspettori dello IAM di Reggio Calabria hanno colpito il lavoro nero tra il 30 marzo e il 5 aprile, sanzionando imprese nella Piana di Tauro. Si parla di: OPERAZIONE ‘SPAZIO DI LIBERTA: I NOMI DEGLI ARRESTATI; Blitz interforze sulla filiera alimentare: chiusa attività, maxi sequestri e multe per 27mila euro. Scoperta discarica abusiva nella Piana di Gioia Tauro: rifiuti e detriti scaricati in un burrone a cielo apertoNella Piana di Gioia Tauro i carabinieri hanno scoperto la presenza di una discarica abusiva all’interno di un burrone naturale, all’interno del quale venivano sversati rifiuti di ogni tipo. blitzquotidiano.it