Venerdì 29 maggio all’Università di Bergamo si terrà un evento dedicato alla tutela dei minori e alla responsabilità educativa nello sport. L’incontro, inserito nel Time Out Festival, vedrà come ospiti figure note nel settore degli abusi sportivi. La discussione si concentrerà sulle pratiche di safeguarding e sulle misure di prevenzione e intervento contro gli abusi nel settore sportivo. L’appuntamento si rivolge a operatori, educatori e addetti ai lavori nel campo dello sport.

L’APPUNTAMENTO. Venerdì 29 maggio all’Università di Bergamo un incontro su safeguarding, tutela dei minori e responsabilità educativa nello sport. C’è una parte dello sport che per troppo tempo è rimasta in silenzio: quella degli abusi, delle pressioni psicologiche, delle relazioni sbagliate e delle responsabilità educative sottovalutate. Sarà questo il cuore dell’incontro “Sport sicuro – proteggere chi gioca, educare chi accompagna”, in programma venerdì 29 maggio alle 14.30 nella Sala Galeotti dell’Università degli studi di Bergamo, nella sede di via dei Caniana, nell’ambito della terza edizione di Time Out sport festival. Tra gli ospiti ci saranno Paul Stewart e Vincenzo Fuoco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Abusi nello sport, Stewart e Fuoco ospiti al Time Out Festival

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