concerti e grandi ospiti amii stewart inaugura il festival cremonajazz

Dal 20 aprile al 4 giugno si tiene l’undicesima edizione di CremonaJazz all’Auditorium Arvedi, con concerti e grandi ospiti. La manifestazione è promossa dal Museo del Violino e da Unomedia, con il supporto di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends. La programmazione prevede anche l’inaugurazione con il concerto di Amii Stewart.

Undicesima edizione di CremonaJazz dal 20 aprile al 4 giugno all’Auditorium Arvedi, promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends. In programma sette concerti con l’apertura di Amii Stewart. “Una rassegna - osserva il direttore artistico Roberto Codazzi - che nel corso degli anni ha saputo conquistare la fiducia degli appassionati, tanto da diventare una delle manifestazioni italiane di riferimento. Ciò grazie a una crescita continua, a cartelloni che hanno saputo miscelare con sapienza star internazionali a personalità emergenti, con un unico obiettivo: la qualità”. Alla rassegna...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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