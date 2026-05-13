Aboliamo il finanziamento pubblico ai giornali 130mila firme in due settimane | Vogliamo informazione sana e trasparente
In meno di due settimane, l’associazione Schierarsi ha raccolto 130mila firme per chiedere un referendum abrogativo che elimini il finanziamento pubblico ai giornali. L’obiettivo è raggiungere 500mila firme e presentare la proposta per bloccare l’erogazione di fondi pubblici ai quotidiani. La campagna si propone di promuovere un’informazione più autonoma e trasparente, senza coinvolgimenti statali nel settore dell'editoria.
Abolire il finanziamento pubblico ai giornali. Da circa due settimane l’associazione Schierarsi ha avviato la raccolta firme – ne servono 500mila – per depositare la richiesta di referendum abrogativo finalizzato allo stop dell’erogazione dei soldi pubblici ai quotidiani. E in poco più di due settimane le firme registrate hanno superato le 130mila unità. Si tratta, in particolare, del contributo diretto messo in campo dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria del governo italiano. Cioè quel finanziamento previsto dalla legge per i giornali realizzati da cooperative di giornalisti, società senza fini di lucro o espressione di minoranze linguistiche.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Si parla di: 130mila firme per abolire i fondi pubblici ai giornali; Superate 108.000 firme in 6 giorni per il referendum sull’abolizione dei contributi all’editoria.
Aboliamo il finanziamento pubblico ai giornali youtube.com/shorts/zfTRYwe… via @YouTube x.com
Li paghiamo per scrivere queste oscenità. Smettiamola di pagarli per mentirci. Aboliamo il finanziamento pubblico ai giornali. Lo possiamo fare con un referendum. Ci occorrono 500.000 firme. Siamo quasi a 130.000. Firmate qui https://firmereferendum.gius facebook
Ogni candidato democratico deve avere una risposta a questa domanda: la maggioranza conservatrice della Corte Suprema sta cercando di portare il partito all'estinzione. Cosa intendono fare al riguardo? reddit