Aboliamo il finanziamento pubblico ai giornali 130mila firme in due settimane | Vogliamo informazione sana e trasparente

In meno di due settimane, l’associazione Schierarsi ha raccolto 130mila firme per chiedere un referendum abrogativo che elimini il finanziamento pubblico ai giornali. L’obiettivo è raggiungere 500mila firme e presentare la proposta per bloccare l’erogazione di fondi pubblici ai quotidiani. La campagna si propone di promuovere un’informazione più autonoma e trasparente, senza coinvolgimenti statali nel settore dell'editoria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui