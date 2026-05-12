In cosa si contraddiceva il populismo grillino sul finanziamento pubblico ai giornali

Da ilfattoquotidiano.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata precedente si è affrontato il tema del finanziamento pubblico ai giornali, considerato un punto fermo del movimento politico in questione. La critica a questa forma di sostegno si è spesso presentata come una questione di principio, mentre le dichiarazioni ufficiali hanno sostenuto che tale pratica non rappresenta un problema. La discussione ha messo in evidenza come le posizioni siano cambiate nel tempo, creando contraddizioni nella linea ufficiale.

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Riassunto della puntata precedente: criticare il finanziamento pubblico ai giornali, una battaglia identitaria del grillismo, è sbagliato. Grillo promosse il reddito di cittadinanza: ma se lo Stato può redistribuire reddito per correggere le disuguaglianze economiche, perché non dovrebbe sostenere anche il pluralismo culturale e informativo? Populismo e anti-istituzionalismo. Il populismo è uno stile politico che oppone il “popolo” alle “élite”. Tutto ciò che è intermediazione (partiti, sindacati, giornali, università, fondazioni culturali) viene sospettato di nefandezze e accusato di vivere di rendita, di produrre privilegi, di sottrarre sovranità ai cittadini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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