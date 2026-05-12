In cosa si contraddiceva il populismo grillino sul finanziamento pubblico ai giornali

Nella puntata precedente si è affrontato il tema del finanziamento pubblico ai giornali, considerato un punto fermo del movimento politico in questione. La critica a questa forma di sostegno si è spesso presentata come una questione di principio, mentre le dichiarazioni ufficiali hanno sostenuto che tale pratica non rappresenta un problema. La discussione ha messo in evidenza come le posizioni siano cambiate nel tempo, creando contraddizioni nella linea ufficiale.

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