Il ministro per lo Sport e i Giovani ha commentato l’eliminazione di Jannik Sinner dal Roland Garros, sottolineando che il tennista ha mostrato umanità e fragilità. Ha aggiunto che la salute degli atleti deve essere tutelata e che bisogna riflettere sul loro benessere. Nessun altro dettaglio o opinione è stato fornito.

Il ministro per lo Sport e i Giovani commenta l’eliminazione di Jannik Sinner dal Roland Garros e invita a riflettere sul benessere degli sportivi. Poi il bilancio dei Giochi della Gioventù 2026: “Lo sport deve essere sempre più centrale nella scuola”. L’eliminazione di Jannik Sinner al Roland Garros 2026 continua a far discutere il mondo dello sport italiano. A intervenire sulla vicenda è stato anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha voluto sottolineare soprattutto l’aspetto umano del numero uno azzurro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Abodi difende Sinner: “Ha mostrato umanità e fragilità. La salute degli atleti va tutelata”

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