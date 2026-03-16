Zazzaroni sul silenzio dell’Inter | Marotta conosce la permalosità degli arbitri Si è mostrato vittima non ha fatto come la Juventus…

Zazzaroni commenta il silenzio dell’Inter, sottolineando che Marotta è consapevole della sensibilità degli arbitri e si è presentato come vittima, diversamente dalla Juventus. La posizione della società nerazzurra rispetto alle decisioni arbitrali non è stata pubblicamente espressa. La discussione si concentra sulle differenze di comportamento tra le due squadre di fronte alle contestazioni ufficiali.

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