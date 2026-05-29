Abitare i luoghi nelle aree rurali Bando per i contributi dal Gal

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il bando riservato alle imprese ecco un nuovo, importante, tassello della programmazione "Abitare i luoghi" del Gal MontagnAppennino, questa volta riservato agli enti pubblici, e alle associazioni. E’ stato infatti pubblicato sul Burt, e quindi immediatamente accessibile, il bando AS01: "Investimenti non produttivi per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali" con una dotazione complessiva di 710.600 euro, riservato ad Enti Pubblici e Associazioni. I soggetti che possono partecipare al bando sono: enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata, fondazioni e associazioni non a scopo di lucro, enti religiosi, cooperative sociali, cooperative di comunità e pro loco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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