Alle lavoratrici, ai lavoratori, ai dirigenti e a tutti i soci della Cantina di Solopaca va la piena solidarietà di ALPA e della FLAI CGIL Avellino Benevento, insieme alla vicinanza concreta in un momento così difficile. Riteniamo inaccettabile che il sistema agricolo e agroindustriale continui a essere esposto a fenomeni criminali che minano la sicurezza, la stabilità economica e la dignità del lavoro. Per questo chiediamo alle istituzioni e alle forze dell’ordine il massimo impegno per fare piena luce sull’accaduto e assicurare i responsabili alla giustizia. È necessario rafforzare i presidi di legalità e sicurezza nelle aree rurali e produttive, per tutelare le imprese sane e il lavoro regolare, che rappresentano un presidio fondamentale contro ogni forma di illegalità. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - ALPA e FLAI CGIL chiedono maggiore tutela e sicurezza nelle aree rurali

Articoli correlati

Alpaa incontra i piccoli produttori per analizzare la situazione nelle aree ruraliAntonio Macchia, presidente di Alpaa: " Le aree interne non vanno accompagnate nel ridimensionamento, ma sostenute in un percorso di rilancio...

Emergenza furti nella Valle dell'Irno, residenti chiedono maggiore sicurezzaE' ancora emergenza furti nelle frazioni di Penta e a Lancusi, a Fisciano, dove durante le festività natalizie e di fine anno sono stati denunciati...

Contenuti utili per approfondire ALPA e FLAI CGIL chiedono maggiore...

Discussioni sull' argomento Furto nella notte alla Cantina di Solopaca: rubati vino e un camion aziendale; Un furto e' stato compiuto la scorsa notte ai danni della Cantina Sociale di Solopaca.

Bonjour Campasso ferma la produzione: Flai Cgil allarme crisi polo dolciario genoveseIl sindacato chiede incontro urgente a Istituzioni e associazioni: Difendere Bonjour significa difendere storia e lavoro di Genova ... lavocedigenova.it

Treviso, Flai Cgil: al via la settimana delle brigate del lavoroUn sindacato di strada per portare informazioni e tutele direttamente nei luoghi di lavoro agricolo. La Flai Cgil lancia la settimana delle brigate del lavoro, in programma dal 15 al 19 settembre ... rainews.it

Casale Cremasco. Festa del papà con il coro Alpa di Caravaggio x.com

Alpa è il luogo in cui il pianoforte smette di essere solo uno strumento e diventa esperienza viva. Con Sara, ogni tasto si trasforma in una possibilità, mai in un limite. Fin dal primo approccio, il pianoforte prende voce: lei accompagna con delicatezza, coinvolge facebook