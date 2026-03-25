Il futuro del lavoro giovanile nelle aree rurali | sfide opportunità e nuove politiche

Oggi 25 marzo 2026 alle ore 15 si tiene un webinar dedicato al futuro del lavoro giovanile nelle aree rurali. Per partecipare, è necessario registrarsi tramite il link https:us02web.zoom. La discussione si concentra su sfide, opportunità e nuove politiche legate all’occupazione giovanile in queste zone.

L’eclisse della ragione. Trumpismo, ignoranza arrogante e crisi della democrazia americana Trescore, professoressa accoltellata da studente. E’ grave. Valditara “Serve legge” Oggi, 25 marzo 2026, verrà presentato il nuovo policy brief di EURYO – European Rural Youth Observatory, dedicato a un tema sempre più centrale per le politiche europee: il futuro dell’occupazione giovanile nelle aree rurali, il cui Research Coordinator è la prof.ssa Anronella Rocca, che insegna statistica economica – professore associato – presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Il documento, intitolato... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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