Rivera | Farina mi chiamò per diventare allenatore del Milan Leao? Io lo aiuterei

Gianni Rivera ha rilasciato un’intervista alla 'Gazzetta dello Sport' in cui ha raccontato di aver ricevuto una chiamata da un ex dirigente del Milan per diventare allenatore del club. Ha inoltre commentato la situazione di Leao, affermando che si sarebbe impegnato a fornire supporto al calciatore. Rivera ha condiviso alcune riflessioni sul momento attuale del Milan e sui rapporti con alcuni protagonisti della squadra.

Gianni Rivera, vera e propria leggenda del Milan (1960-1979), ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. L'ex rossonero ha voluto spendere alcune parole su temi diversi. Dopo aver parlato della poca presenza di giocatori italiani nel Milan, la leggenda rossonera ha svelato un retroscena legato al ruolo di allenatore. Dopodiché, il 'Golden boy' ha voluto parlare di Rafael Leao, numero 10 rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: Sulla possibilità di diventare allenatore del Milan: “Ai tempi della presidenza Farina, a metà anni Ottanta potevo diventare il tecnico del Milan, poi Berlusconi mi propose di diventare il presidente dei Milan club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rivera: “Farina mi chiamò per diventare allenatore del Milan. Leao? Io lo aiuterei” Articoli correlati Rivera a cuore aperto: “Stavo per diventare allenatore del Milan. Leao? Gli avrei fatto fare un sacco di gol”Gianni Rivera, leggenda del Milan, si è raccontato in una lunga intervista concessa ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Bernardeschi svela: «Gasperini mi chiamò all’Atalanta e io fui tentato, vi racconto il mio no alla Roma»Nico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate che avrebbe del clamoroso! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, ma Simeone… La Penna pronto a...