Abbatte un intero bosco di castagni da 15mila metri quadri per costruire una pista | denuncia e multa da 10mila euro

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver abbattuto illegalmente un bosco di castagni di circa 15.000 metri quadrati. La motivazione del taglio era la costruzione di una pista. Per il reato, è stata applicata una multa di 10.000 euro.

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Un uomo di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri a Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino, per taglio abusivo e furtivo di piante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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