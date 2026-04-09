Bosco di 300 metri quadri trasformato in una cava | ditta multata per 1,5 milioni di euro

A Ossimo, in Valcamonica, i Carabinieri Forestali di Brescia hanno scoperto che un'azienda ha gestito un'area di circa 300 metri quadrati destinata all’estrazione di calcare e carbonati senza rispettare le norme. La gestione irregolare ha portato a una sanzione di 1,5 milioni di euro. La zona, che prima era un bosco, è stata trasformata in una cava senza le autorizzazioni necessarie.

A Ossimo, in Valcamonica, i Carabinieri Forestali di Brescia hanno scoperto una gestione irregolare di un sito estrattivo di calcare e carbonati. Durante i controlli è emerso che gli scavi avevano superato i limiti consentiti, con l'asportazione illecita di oltre 81.000 metri cubi di materiale in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: ’Bosco della vita’, 1400 metri quadri di ricordi Leggi anche: Scoperta discarica abusiva nella cava dismessa: sequestrata area di 300 metri quadrati | FOTO Temi più discussi: Incendio a Berzo Demo: in fiamme 1.300 metri quadri di bosco; Zeri, incendio di bosco: in azione due elicotteri e squadre di terra; Incendio nei boschi di Berzo Demo, 1.300 metri quadri in fumo; In Brianza il nuovo bosco con 1.600 alberi dedicati ai nuovi nati. A Concorezzo nasce un bosco di 6.300 mq grazie ai bambiniUn nuovo bosco a Concorezzo: in via Oreno arrivano 1.600 alberi dedicati ai bambini nati e adottati. Un progetto green a costo zero per la città fino al 2039 ... mbnews.it Le fiamme e il fumo visibile da grande distanza, devastante incendio e massiccio intervento dei vigili del fuoco (FOTO): il rogo divora oltre 5 mila metri di boscoBRESCIA. Le fiamme e poi il fumo nel bosco, grosso incendio nella tarda serata di domenica 29 marzo a Corte Franca nel bresciano: tempestivo intervento dei vigili del fuoco ma il rogo divora oltre 5 m ... ildolomiti.it Porta a Porta vi mostra come sarà la nuova casa del bosco di Palmoli. In esclusiva, il video del progetto nel servizio di Filomena Leone. - facebook.com facebook