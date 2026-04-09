Castelfranco la denuncia del PD | Capoluogo comunale accerchiato da 250mila metri quadri di pannelli fotovoltaici

Il Partito Democratico ha denunciato che il centro abitato è circondato da più di 250.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici, destinati a generare una potenza superiore ai 18 Megawatt. La superficie interessa diverse aree vicine al capoluogo comunale, creando una vasta estensione di installazioni solari. La notizia è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale del partito.

Una superficie complessiva di oltre 250.000 metri quadrati destinata a essere ricoperta da pannelli fotovoltaici per una potenza di oltre 18 Megawatt. Un'estensione enorme, pari a circa 40 campi da calcio messi insieme, concentrata tutta intorno all'abitato del capoluogo di Castelfranco di Sotto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Padova, operaio cade da ponteggio di sei metri mentre installa pannelli fotovoltaici: mortoIl lavoratore stava installando alcuni pannelli fotovoltaici quando, per ragioni ancora da chiarire, è precipitato a terra facendo un volo di circa... New Time nel futuro. Parte da Forlì la nuova era dei pannelli fotovoltaiciSuperare i limiti fisici del fotovoltaico tradizionale, rendendo la sua tecnologia "infinitamente più performante", e trasferire la ricerca... Temi più discussi: Castelfranco Piandiscò, educazione stradale nelle scuole per proteggere il domani; Norme anti Covid. Castelfranco, 5 amici arrivano da Padova per bere uno spritz ma vengono multati; Camion con rimorchio si rovescia sopra la corriera Mom della linea Castelfranco-Padova: tre feriti; Nikolaus Chizzali, otto parenti a processo per la morte dell'avvocato: Isolato e convinto a non curarsi dopo il ricovero. Femminicidio Trandafir, il carabiniere che non raccolse la denuncia a processo: Alla sbarra un intero sistemaInizierà domani, martedì 20 gennaio, il processo all’ex luogotenente di Castelfranco Emilia che non raccolse la denuncia presentata da Gabriela Trandafir, la 47enne uccisa insieme alla figlia Renata ... fanpage.it Carabiniere a processo: non raccolse la denuncia di Gabriela Trandafir, poi uccisa dal maritoEstate 2021, 13 luglio. Gabriela Trandafir, 46 anni, si presenta alla caserma dei Carabinieri di Castelfranco Emilia: vuole denunciare il marito per maltrattamenti. Le viene detto che non c’è tempo di ... rainews.it A perdere la vita un centauro 67enne di Castelfranco Veneto e, nel Veneziano, un automobilista il cui mezzo si è capovolto dopo l'impatto. - facebook.com facebook