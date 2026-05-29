A Milano, il 29 maggio 2026, A2A ha firmato un nuovo accordo con il Comune per rafforzare il dialogo sulla gestione dei servizi pubblici. L’obiettivo è creare un percorso condiviso per sviluppare infrastrutture e servizi urbani più attenti alle esigenze dei cittadini. La firma avviene in un contesto di rapido cambiamento della città, con un’impostazione orientata a un confronto continuo tra le parti.

Milano, 29 maggio 2026 – In una città in continua evoluzione che vede Milano trasformarsi sempre più rapidamente, “il confronto con il territorio diventa un elemento essenziale per contribuire a rendere i servizi e le infrastrutture urbani adatti al futuro e vicini alle esigenze dei cittadini”. È l’obiettivo di ’ Patto con Milano ’, quest’anno alla sua seconda edizione, un percorso di dialogo promosso da A2A che nasce “per costruire relazioni solide e continuative con i propri stakeholder, creando occasioni di ascolto e confronto che migliorano concretamente la qualità della vita urbana e rafforzano il legame con la città e con le sue comunità”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A2A rinnova il Patto con Milano: “Dialogo per una visione condivisa”

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