Verona palazzi storici e ville | aperture straordinarie gratuite domenica 24 maggio

Domenica 24 maggio, a Verona, molte dimore storiche, tra palazzi nobiliari, archivi e ville, saranno aperte gratuitamente al pubblico. L’iniziativa fa parte della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, che ogni anno permette di visitare luoghi solitamente non accessibili. Le aperture riguardano edifici e giardini che solitamente non sono aperti alle visite. L’evento offre l’occasione di scoprire luoghi storici della città senza costi, con accesso libero per tutta la giornata.

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Anche Verona aderisce alla Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane con aperture straordinarie gratuite domenica 24 maggio 2026 di palazzi nobiliari, archivi storici, ville e giardini normalmente poco accessibili al pubblico. Un’occasione per scoprire alcuni dei luoghi più. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Dimore storiche aperte il 24 maggio 2026: castelli, ville e palazzi gratis da visitare anche nel Lazio Verona, palazzi storici e ville: aperture straordinarie gratuite domenica 24 maggioAnche Verona aderisce alla Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane con aperture straordinarie gratuite domenica 24 maggio 2026 di palazzi nobiliari, archivi storici, ville e giar ... veronasera.it Palazzi monumentali aperti tra Tropea e Vibo nella Giornata nazionale delle dimore storiche: ecco gli itinerariIl 24 maggio il percorso promosso per l’appuntamento culturale attraverserà luoghi privati carichi di memoria, dalla dimora abitata da Imma Scrugli alla Casa museo del senatore Murmura. Nel programma ... ilvibonese.it