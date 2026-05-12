All' Arena di Verona La Grande Sfida – InConTrArti

Da veronasera.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio 2026, l’Arena di Verona ospiterà la seconda edizione di “La Grande Sfida – InConTrArti”. L’evento combina spettacolo dal vivo e iniziative di inclusione sociale, portando sul palco un format che negli ultimi anni si è consolidato in città. La manifestazione coinvolge artisti e progetti dedicati alla promozione della partecipazione sociale, con l’obiettivo di creare un momento di confronto e intrattenimento pubblico.

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L’Arena di Verona ospiterà venerdì 15 maggio 2026 la seconda edizione de “La Grande Sfida – InConTrArti”, evento che intreccia spettacolo dal vivo e progetti di inclusione sociale, riportando sul palcoscenico uno dei format che negli ultimi anni ha trovato nella città scaligera un punto di.🔗 Leggi su Veronasera.it

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