Il 31 maggio 2026 alle 10:30 si terrà l’inaugurazione di “Spazio Coccole” in Piazza Pio XII a Taranto. L’iniziativa prevede l’installazione di panchine dedicate all’allattamento, promossa dall’Associazione Delfini e Neonati. La cerimonia si svolgerà nel centro cittadino e coinvolgerà rappresentanti dell’associazione e cittadini interessati. L’obiettivo è creare uno spazio di supporto per le madri che desiderano allattare in un ambiente dedicato.

Tarantini Time Quotidiano Il 31 maggio 2026 alle ore 10:30 in Piazza Pio XII a Taranto si terrà l’inaugurazione di “Spazio Coccole”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Delfini e Neonati – A. De Cataldo ETS in collaborazione con il reparto di Utin e Neonatologia del P.O. SS. ANNUNZIATA, dona alla città e all’intera comunità una panchina amica per l’allattamento. L’Utin e la Neonatologia del Ss. ANNUNZIATA di Taranto da sempre promuovono e sostengono l’allattamento al seno materno ma evidenziano anche l’importanza dell’allattamento in genere che non è solo una pratica affidata alla mamma ma un momento importante di cura del bambino per l’intera famiglia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - A Taranto nasce “Spazio Coccole”: inaugurazione delle panchine amiche per l’allattamento in Piazza Pio XII

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