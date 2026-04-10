In Piazza delle Barricate nasce l’Aiuola della Pace nuovo spazio verde condiviso

Sabato 11 aprile alle 16, in Piazza delle Barricate, si terrà l’inaugurazione dell’Aiuola della Pace, un nuovo spazio verde condiviso. Alla cerimonia sarà presente il sindaco e l’Assessora alla Partecipazione, Associazionismo e Quartieri. L’evento vedrà la partecipazione di diverse persone della comunità e rappresentanti istituzionali. L’area verde sarà accessibile a tutti e si inserisce tra le iniziative di riqualificazione della zona.