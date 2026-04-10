In Piazza delle Barricate nasce l’Aiuola della Pace nuovo spazio verde condiviso
Sabato 11 aprile alle 16, in Piazza delle Barricate, si terrà l’inaugurazione dell’Aiuola della Pace, un nuovo spazio verde condiviso. Alla cerimonia sarà presente il sindaco e l’Assessora alla Partecipazione, Associazionismo e Quartieri. L’evento vedrà la partecipazione di diverse persone della comunità e rappresentanti istituzionali. L’area verde sarà accessibile a tutti e si inserisce tra le iniziative di riqualificazione della zona.
Sabato 11 aprile alle ore 16 in Piazza delle Barricate, sarà inaugurata l’Aiuola della Pace, alla presenza del sindaco Michele Guerra e dell’Assessora alla Partecipazione, Associazionismo e Quartieri Daria Jacopozzi. L’intervento nasce all’interno del Patto di collaborazione tra il Comune di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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