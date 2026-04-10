In Piazza delle Barricate nasce l’Aiuola della Pace nuovo spazio verde condiviso

Da parmatoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 aprile alle 16, in Piazza delle Barricate, si terrà l’inaugurazione dell’Aiuola della Pace, un nuovo spazio verde condiviso. Alla cerimonia sarà presente il sindaco e l’Assessora alla Partecipazione, Associazionismo e Quartieri. L’evento vedrà la partecipazione di diverse persone della comunità e rappresentanti istituzionali. L’area verde sarà accessibile a tutti e si inserisce tra le iniziative di riqualificazione della zona.

Sabato 11 aprile alle ore 16 in Piazza delle Barricate, sarà inaugurata l’Aiuola della Pace, alla presenza del sindaco Michele Guerra e dell’Assessora alla Partecipazione, Associazionismo e Quartieri Daria Jacopozzi.  L’intervento nasce all’interno del Patto di collaborazione tra il Comune di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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